«إكسبو كولينير» ينطلق اليوم بمشاركة أكثر من 2000 طاهٍ عالمي

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السابعة من معرض «إكسبو كولينير»، الحدث الأبرز المتخصص في قطاع خدمات الطعام والفندقة والتموين في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة بيربيل كيتشن لإدارة الفعاليات خلال الفترة حتى 23 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 طاهٍ عالمي ونخبة من أمهر الخبراء ومئات العارضين المتخصصين في مجالات الطهي ومكونات ومعدات وخدمات المطابخ.

ويشهد المعرض تنظيم مجموعة من المسابقات العالمية الرئيسية للطهاة، بما في ذلك الدورة الثامنة والعشرون من مسابقة «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، بمشاركة نخبة من أمهر الطهاة من مطاعم وفنادق محلية وعالمية، وتعد هذه المسابقة الأكبر والأكثر شهرة في الشرق الأوسط، وتشكل استعراضاً مذهلاً للإبداعات في فنون الطهي.

ويركز المعرض على توفير منصة متكاملة لأبرز الشركات والموردين العالميين في قطاع خدمات الطعام والفندقة، حيث يعرض أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في مجالات الأغذية والمشروبات والمكونات والمعدات، ويتيح لمجتمع الأعمال إبرام الصفقات بين كبار الموردين والمهنيين العاملين في هذا القطاع، ويفتح الحدث أبوابه للزوار على مدار ثلاثة أيام من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.