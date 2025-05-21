شراكة إماراتية إيطالية لإنشاء أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي بأوروبا

أعلنت مجموعة «جي 42» لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، من خلال شركتها التابعة «كور 42»، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة «iGenius» الإيطالية، المختصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للقطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم، وذلك بهدف تدشين أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وتتمحور الشراكة الإماراتية الإيطالية حول نشر بنية تحتية لحوسبة عالية الأداء تعتمد على وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة من شركة «إنفيديا» من نوع «بلاكويل»، حيث ستتولى شركة «Core42» الإماراتية تشغيل البنية التحتية وإدارتها ضمن خطة شاملة للتوسع على مستوى القارة الأوروبية، من خلال تأسيس بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي بالسوق الأوروبية.

وجرى الإعلان عن الشراكة على هامش النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا»، والتي عُقدت في ميلان، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب مسؤولي الشركات.

وقال عبدالله بن طوق: إن توقيع الاتفاق بين شركتي «G42» و«iGenius» يُعد انعكاساً لمتانة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، ويؤكد رؤية حوارات «إنفستوبيا أوروبا» بتعزيز الشراكات المثمرة بين الشركات الإماراتية والإيطالية، وتسريع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، من بينها الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل محوراً رئيسياً في التحولات العالمية، بما يدعم توجهات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والتحوُّل إلى مراكز عالمية للاقتصاد الجديد.

وتعمل شركة «iGenius» على تطوير مركز بيانات يعرف باسم «كولوسيوم (Colosseum)» يتميز بقدرة معالجة عالية تتجاوز 100 إكزافلوب.