الإمارات تناقش مستقبل الملكية الفكرية باجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية بسان دييغو

شاركت الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية، وركز الاجتماع على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، والذي أكد في كلمته أن الإمارات تتبنى نهجاً استراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز مكانتها العالمية مركزاً للابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» شكل محطة فارقة في مسيرة الدولة، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وأوضح أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال 2024 وصل إلى 33,852 طلباً بنمو 7% مقارنة بـ2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135,932 طلباً، ما يعكس نمواً ملحوظاً بالإقبال على حماية العلامات التجارية.

واستعرض جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن للإمارات شراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها بعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.

وتستضيف الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في 2029 كأول دولة بالشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، كما سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية بالدولة.