«إتش بي فولر» تفتتح مركزاً صناعياً في «راكز» لإنتاج المواد اللاصقة لتطبيقات البناء



أعلنت شركة إتش بي فولر المتخصصة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم عن افتتاح منشأتها الصناعية الإقليمية الجديدة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لـ«راكز»، وسيليست ماستين، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش بي فولر»، إلى جانب أكثر من 50 من الشركاء والموردين الرئيسيين، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمحطة رئيسية في استراتيجية الشركة التوسعية على مستوى المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لـ«راكز»، حيث تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، وتضم أنظمة متقدمة للتحكم في العمليات ومعدات خلط حديثة وخزانات تخزين ضخمة، حيث تم تصميم المنشأة خصيصاً لإنتاج المواد اللاصقة والسدادات المخصصة عالية الأداء، التي تستخدم في تطبيقات البناء مثل العزل الخارجي والأسطح والبنية التحتية والأنظمة الميكانيكية مع اتسام هذه المواد بالمرونة الكافية من أجل التوسع المستقبلي.

وقالت ماستين: «يمثل افتتاح المنشأة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في رحلة الشركة لدعم قطاع البناء المتنامي في المنطقة، ويسهم موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي في منحنا القدرة على خدمة عملائنا بكفاءة أكبر وترسيخ التزامنا الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط، كما نفخر بالإنتاج في المنطقة وتوزيع منتجاتنا في أرجائها عن طريق تزويد العملاء بحلول عالية الأداء وموثوقة وتستشرف المستقبل».

واعتبرت الشركة أن الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال كانت عوامل أساسية في اختيار الإمارة مركزاً إقليمياً لها، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية لتعزيز المرونة والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع.

ومن جانبه قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على الثقة التي توليها الشركات العالمية المصنعة لإمارة رأس الخيمة، ومع مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقارب 30% من الناتج المحلي للإمارة يعد هذا القطاع ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي، ولقد أنشأنا منظومة صناعية متكاملة تستقطب نطاقاً واسعاً من الصناعات بدءاً من مواد البناء وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعل رأس الخيمة منصة مثالية للشركات الساعية إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي «راكز» نركز على تمكين هذا النمو من خلال تقديم الدعم المخصص وإجراءات تأسيس سلسة وبيئة أعمال محفزة تساعد الشركات العالمية على النجاح، ونحن متحمسون لدعم «إتش بي فولر» في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى المنطقة».

ويؤكد هذا الإطلاق تنامي جاذبية رأس الخيمة بوصفها وجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، حيث توفر الإمارة مزايا عديدة، من ضمنها الملكية الأجنبية الكاملة والحوافز الضريبية التنافسية، وتكاليف تطوير أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بمتوسط المنطقة، وقد أسهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة رأس الخيمة واحدة من أكثر الإمارات تميزاً في مجال التصنيع في الدولة، حيث يمثل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار «راكز» في جذب شركات صناعية عالمية المستوى، ترسخ بدورها مكانة الإمارة مركز أعمال يستشرف المستقبل ويفتح المجال أمام النمو المستدام والتميز الصناعي.