«جي 42» و«ميسترال إيه آي» تتعاونان لتأسيس الجيل التالي من منصات الذكاء الاصطناعي



أعلنت مجموعة «جي 42»، وشركة «ميسترال إيه آي» (Mistral AI)، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها باريس، عن عقد شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ما يمثل محطة بارزة على مسار تطور الذكاء الاصطناعي عالمياً.

ويستند هذا التحالف، الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات «اختر فرنسا»، إلى روابط اقتصادية وثقافية متينة أرست دعائم العلاقة بين كل من الإمارات وفرنسا على مدى ما يقرب من نصف قرن، ويشكل فصلاً جديداً في مسيرة التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات التشغيلية المتقدمة لمجموعة «جي 42» في قطاع الذكاء الاصطناعي، عبر شركاتها المتخصصة، بما في ذلك «كور 42»، المعنية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، و«إنسبشن»، المعنية بتطوير المنصات والحلول الذكية، وبين الأبحاث والحلول والمنتجات الرائدة لشركة «ميسترال إيه آي» في مجال نماذج اللغات الكبيرة المفتوحة المصدر. وتشمل هذه الشراكة مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تدريب النماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مروراً بتطوير البنية التحتية، وانتهاء بتطبيقات متخصصة تستهدف قطاعات متنوعة في أوروبا والشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي.

وسيتم دمج منصة «ميسترال إيه آي» ضمن منظومة حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة التابعة لـ«جي 42»، مع الحفاظ على استقلالية تقنية راسخة، وحوكمة دقيقة للملكية الفكرية، تضمن حماية الابتكار وتمكين النشر القابل للتوسّع.

كما تعتزم الشركتان استكشاف فرص الترويج المشترك لعروضهما في الأسواق الدولية، سواء القائمة أو الناشئة.

وستستكشف شركة «ميسترال» أيضاً فرص التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك في مجالات البحوث المتقدمة وتطوير النماذج التأسيسية الحدودية وتنمية الكفاءات وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق في الواقع العملي، كجزء من الجهود المشتركة لدعم الجيل التالي من البنى التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إن الشراكة تجسد نموذجاً جديداً في تطوير الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيادة والتكامل التشغيلي، وبين الطموح والمسؤولية، موضحاً أن من خلال تعاونهم مع «ميسترال إيه آي»، لا يتم تطوير التكنولوجيا فحسب، بل ترسي دعائم مستقبل مترابط رقمياً، تُشكّل فيه الثقة والشفافية مبادئ لا تقبل المساومة. من جهته أكد آرثر مينش، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، الشراكة المتنامية مع مجموعة «جي 42» كونها شريكاً رئيسياً في الالتزام بجعل الذكاء الاصطناعي المتقدّم والمفتوح متاحاً للجميع، لافتاً إلى أن هذا التحالف يضمن إيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المراكز التقنية التقليدية.

ومن جانبه قال البروفيسور إريك زينغ، الرئيس والأستاذ الجامعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن القيم التي تتشاركها الجامعة مع كل من «جي 42» و«ميسترال إيه آي»؛ في الابتكار والتعاون، وسهولة الوصول والشمول تضعهم في موقع مثالي لقيادة جهود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً التزامهم إلى جانب الشركتين، لدفع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النماذج التأسيسية للجيل القادم، وكفاءة الطاقة والسلامة.