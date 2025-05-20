«لي روش» السويسرية تُطلق برنامج الإدارة الدولية للضيافة في الإمارات



تواصل لي روش السويسرية، المصنفة الثانية عالمياً في إدارة الضيافة والترفيه، عن إطلاق برنامج ماجستير جديد، معترف به من الحكومة الفيدرالية السويسرية، ومعتمد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في نيو إنغلاند في دولة الإمارات، وعبر جميع فروعها العالمية.

وتم افتتاح فرع أبوظبي في عام 2024، ليكون بوابة استراتيجية إلى قطاعي الضيافة والسياحة المزدهرين في الشرق الأوسط. ويُعد أول فرع يستقبل الطلاب في برنامج الماجستير الجديد، بدءاً من سبتمبر 2025، ما يُجسد التزام «لي روش» بالابتكار والمواءمة مع السياقات الإقليمية.

ويجمع البرنامج في هذا الفرع بين قيم الضيافة السويسرية، والتراث الثقافي الإماراتي، ويُقدم مقاربة مستقبلية، تركز على ريادة الأعمال والنمو المستدام. كما يتميز فرع أبوظبي بتوفير خيار الدراسة بدوام جزئي حصرياً، ما يتيح للمهنيين العاملين فرصة تطوير مساراتهم المهنية، دون الحاجة إلى التفرغ الكامل.

ويمكن للمهتمين التقديم للدفعة الأولى، التي تبدأ في أكاديمية الضيافة – لي روش بأبوظبي في سبتمبر 2025، وللدفعة التالية في فرعي كرانس-مونتانا وماربيا في مارس 2026.

وبهذا البرنامج الجديد، تُؤكد لي روش مجدداً، التزامها بتقديم تعليم عالمي المستوى في مجال الضيافة، وتخريج جيل جديد من القادة الذين سيقودون التميز في الخدمة، والابتكار، والتحول المستدام في قطاع الضيافة العالمي.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع الضيافة والسياحة. فبحسب أحدث تقرير للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، يُتوقع أن يخلق هذا القطاع نحو 126 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة على مستوى العالم.

ومن بين هذه الوظائف، هناك حاجة ماسة إلى توفير ما بين 300,000 و400,000 مدير جديد بحلول عام 2030، بمعدل يتراوح بين 400 و700 منصب إداري جديد سنوياً.

وقال كارلوس دييث دي لاسترا الرئيس التنفيذي لأكاديمية لي روش: «من خلال مواءمة مناهجنا مع احتياجات السوق، نهدف إلى تأهيل خريجينا للاندماج بسلاسة في المناصب القيادية، والمساهمة في معالجة النقص الحاد في الكفاءات، ودعم نمو القطاع بشكل مستدام».

وأضاف دييث قائلاً: «إن التزام لي روش بالتميّز الأكاديمي، يمتد عبر شبكتها العالمية، حيث تنقل المعايير التعليمية السويسرية إلى بيئات ثقافية وتجارية متنوعة.

وعلى الرغم من أن جذورنا راسخة في تقاليد الضيافة السويسرية، فإن كل فرع من فروعنا، يدمج الخبرات المحلية وروابطه القوية مع القطاع، ليُقدّم تجربة تعليمية فريدة، مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية».

ويوفر برنامج الماجستير هذا أساساً قوياً في إدارة الضيافة الدولية، ويهدف إلى تأهيل الجيل القادم من المتخصصين، بمجموعة متكاملة من المهارات، تشمل التفكير الاستراتيجي والقدرات التشغيلية، وريادة الأعمال والابتكار، ومفاهيم الاستدامة، والتكنولوجيا في الأعمال، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والمهارات القيادية. ويُعالج البرنامج النقص الحاد في الكفاءات القيادية في القطاع، ويسهم في نموه المستدام، كما يضمن للطلبة آفاقاً مهنية واعدة، لدى أبرز العلامات التجارية في مجال الضيافة الفاخرة والسياحة العالمية.

ومن خلال المقررات الدراسية، ودراسات الحالة، والمشروعات التطبيقية، إلى جانب رحلة ميدانية دولية للأعمال، سيطوّر الطلاب خبرات استراتيجية وتشغيلية ومالية، تُؤهّلهم لصياغة حلول مبتكرة ومستدامة، قادرة على مواجهة تحديات قطاع الضيافة العالمي المعقّد.

كما توفر فريق خدمات التوظيف في لي روش دعماً مهنياً شخصياً، يربط الطلبة بشبكة عالمية حصرية من أرباب العمل والخريجين، ما يُمكّنهم من الوصول المباشر إلى فرص توظيف مرموقة، في كبرى مؤسسات الضيافة الفاخرة حول العالم.