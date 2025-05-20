مجلس التوازن و«إيرباص» يعززان شراكتهما بمشروع تصنيع خزانات وقود طائرات «C295» في الإمارات

أعلن مجلس التوازن وشركة «إيرباص» عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال إطلاق برنامج وطني لتطوير القدرات الصناعية في قطاع الطيران.

يهدف البرنامج إلى تصنيع وتوريد خزانات وقود طائرات «C295» في الإمارات، القابلة لإزالة «CCRT»، بالتعاون مع شركة «إي بي آي» التابعة لمجموعة إيدج.

وقّع اتفاقية الشراكة خلال النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» كل من شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وغابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

يتميز خزان «CCRT» بمرونته وتعدد استخداماته، إذ يمكن توظيفه في عمليات التزود بالوقود الأرضية، والمهام بعيدة المدى، وعمليات التزود بالوقود جواً، ما يجسد التزام مجلس التوازن و«إيرباص» بدفع عجلة الابتكار الصناعي وتطوير قدرات الصناعات الوطنية في دولة الإمارات.

يعكس هذا المشروع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز قدراتها الصناعية ضمن سلاسل التوريد العالمية لقطاعي الطيران والدفاع، من خلال تطوير وإنتاج خزانات وقود متنقلة ومتعددة المهام لمقصورة الشحن في الطائرة، بما يسهم في دعم عمليات التزود بالوقود جواً، والدعم الأرضي، والمهام بعيدة المدى بكفاءة عالية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أبرز الأدوات الاستراتيجية التابعة لمجلس التوازن، والرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاعي الطيران والدفاع.

يشمل المشروع الإنتاج التسلسلي الحصري لهذا النوع من خزانات الوقود على مدار السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن اعتماد شركة «إيرباص للدفاع والفضاء» على شركة «إي بي آي» في تصنيع وتجميع الهياكل والمكونات الفرعية للطائرات، واعتماد المعالجات الصناعية الخاصة.

وعند اكتمال البرنامج، ستكون شركة «إي بي آي» المورد الوحيد المعتمد عالمياً لهذه المكونات، ما يعزز دور الإمارات شريكاً صناعياً محورياً في قطاعي الطيران والدفاع.

وقال شريف هاشم الهاشمي إن هذا المشروع يشكل خطوة أولى ضمن خريطة طريق شاملة تجمعنا مع إيرباص، تمهّد لمزيد من التعاون والشراكات الاستراتيجية المقبلة، وتجسد شراكتنا مع إيرباص نموذجاً عملياً لرؤية مجلس التوازن في تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز حضورها ضمن سلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدولة، وتطوير منتجات عالية التقنية تُصنّع بأيادٍ إماراتية وتنافس على المستوى العالمي.

وقال غابرييل سيميلاس: «نشارك مجلس التوازن التزامه بتطوير صناعة الطيران في دولة الإمارات من خلال الابتكار، وتنمية المهارات المحلية، وخلق فرص العمل»، مشيراً إلى أن تأسيس خط إنتاج حصري لنظام «CCRT» في دولة الإمارات يعد خطوة محورية في توسعة نطاق أعمال شركة «إي بي آي» التابعة لمجموعة إيدج لتشمل التصنيع الدفاعي.

وأضاف سيميلاس: «فخورون بدعم نمو «EPI» في مجال تجميع الهياكل الجوية المعقدة وتوسيع نطاق صادراتها العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاعات الطيران والدفاع».

وأدت «إيرباص» دوراً محورياً في دعم مسيرة التصنيع المحلي في دولة الإمارات، وذلك من خلال شراكة تمتد لنحو عقدين من الزمن.

وأسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتطوير الكفاءات الإماراتية، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتكون مركزاً عالمياً في قطاع الطيران والدفاع.