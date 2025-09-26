«أرادَ» تدرج صكوكاً بـ450 مليون دولار في «ناسداك دبي»

وشهد الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد على أربعة أضعاف، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بمعدل عائد استثمار بلغ 7.150%، ما يعكس قوة الإقبال وثقة المستثمرين.
وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: «يسعدنا العودة إلى ناسداك دبي مجدداً لإدراج صفقة صكوكنا الثالثة، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في «أرادَ». ومنذ إصدارنا الأخير، فقد توسعنا في سوقين جديدين وواصلنا تحقيق نتائج قياسية في عمليات الإطلاق والمبيعات والتسليم.
وقد عزز هذا الأداء القوي الطلب العالمي الكبير على برنامج الصكوك الخاص بنا، كما أنه يرسخ مكانتنا باعتبارنا أحد أسرع المطورين الرئيسيين نمواً على مستوى المنطقة بأكملها».
وبصفتنا البورصة الدولية الأبرز في المنطقة، نواصل التزامنا بربط الجهات المُصدرة برؤوس الأموال العالمية، ودعم مسيرة النمو التي تقودها الشركات الإماراتية الرائدة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي.
وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي إلى 100.6 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 141.6 مليار دولار.