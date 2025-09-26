«أرادَ» تدرج صكوكاً بـ450 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت ناسداك دبي، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 450 مليون دولار من شركة «أرادَ» للتطوير العقاري. وتم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك «أراد 2 المحدودة» البالغة قيمته مليار دولار، والتي تُستحقّ في عام 2030.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد على أربعة أضعاف، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بمعدل عائد استثمار بلغ 7.150%، ما يعكس قوة الإقبال وثقة المستثمرين.

ويُرسّخ هذا الإدراج سجل «أرادَ» المتميز في أسواق المال وأدوات الدين، حيث ترتفع القيمة الإجمالية لإصداراتها من الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: «يسعدنا العودة إلى ناسداك دبي مجدداً لإدراج صفقة صكوكنا الثالثة، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في «أرادَ». ومنذ إصدارنا الأخير، فقد توسعنا في سوقين جديدين وواصلنا تحقيق نتائج قياسية في عمليات الإطلاق والمبيعات والتسليم.

وقد عزز هذا الأداء القوي الطلب العالمي الكبير على برنامج الصكوك الخاص بنا، كما أنه يرسخ مكانتنا باعتبارنا أحد أسرع المطورين الرئيسيين نمواً على مستوى المنطقة بأكملها».

بدوره، قال حامد علي: يعكس إدراج الصكوك الجديد لشركة «أرادَ» للتطوير العقاري عمق وتنوّع بورصة ناسداك دبي، ويُؤكد الإقبال الواسع الثقة التي يوليها المستثمرون للجهة المُصدِرة، كما يُعزز هذا الإدراج الفرص المتاحة لقاعدة المستثمرين العالمية.

وبصفتنا البورصة الدولية الأبرز في المنطقة، نواصل التزامنا بربط الجهات المُصدرة برؤوس الأموال العالمية، ودعم مسيرة النمو التي تقودها الشركات الإماراتية الرائدة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي إلى 100.6 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 141.6 مليار دولار.