7.750 % تسعير صكوك «بن غاطي» الخضراء

أعلنت «بن غاطي» القابضة، نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولة الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وذلك في إطار برنامجها لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وحظي الطرح بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بمعدل 4.3 مرات. ويؤكد هذا الإصدار من الصكوك الخضراء، المتوافق مع «اللائحة S»، التزام بن غاطي بالتمويل المستدام وانسجامه مع مبادئ التمويل الأخضر الخاص بالشركة.

وستُخصص عائدات الإصدار لتمويل محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يعزز التزام الشركة بالنمو المسؤول والحفاظ على البيئة.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات. وقد شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.

كما شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً أدى إلى تراجع كبير في هامش العائد مقارنة بالتوجهات الاسترشادية الأولية البالغة نحو 8.125%. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة «موديز»، وBB- من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

دبي ولندن

ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، فيما تولّى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق.

أما قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين فقد شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

وقالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة: «يمثّل هذا الإصدار القياسي من الصكوك علامةً فارقةً في مسيرة نمو مجموعة بن غاطي، ويرسّخ مكانتنا كواحدةٍ من أكثر شركات التطوير العقاري تنوعاً وديناميكية في المنطقة.

ويعكس الإقبال الكبير والثقة العالية التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار، تميُّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه بن غاطي، والقائم على منصةٍ متكاملةٍ ذاتياً تجمع بين النمو المتسارع والالتزام الراسخ بالتنمية الخضراء والمستدامة».

وكانت «بن غاطي القابضة» سجّلت أداءً قياسياً خلال النصف الأول 2025، حيث ارتفع صافي أرباحها بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالزخم المتواصل والإقبال الواسع في سوق دبي العقاري. كما حققت المجموعة مبيعات إجمالية قوية بلغت 8.8 مليارات درهم، في حين قفزت الإيرادات بنسبة ملحوظة بلغت 189% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليارات درهم.