«شراع» يختتم برنامج «دوجو» لريادة الأعمال بتتويج ثلاثة طلاب

اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال للعام 2025، عبر تنظيم يوم العروض النهائية الذي أقيم أول من أمس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأسفر يوم العروض النهائية لـ«دوجو المتقدم» عن تتويج ثلاثة طلاب فائزين قدّم كل منهم مشروعاً مبتكراً في مجالات حيوية تنوّعت بين تكنولوجيا التعليم والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

حيث عكست مشاريعهم قدرة جيل الشباب على ابتكار حلول عملية تعزز التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، لينالوا مجموع منح مالية بقيمة 32,000 درهم موزعة على الفائزين الثلاثة، إلى جانب فرصة الانضمام إلى برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة لمواصلة رحلتهم الريادية بدعم متكامل يشمل تراخيص وتأشيرات ومساحات عمل وإرشاداً متخصصاً.

احتضنت أحدث نسخة من برنامج «دوجو المتقدم» 34 شركة ناشئة من 14 جامعة. وقالت عبير الأميري، مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال: «يمثل برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال منصة استراتيجية لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، إذ وفر لهم بيئة تدريبية وإرشادية متكاملة عززت جاهزيتهم للاستثمار ومنحتهم الأدوات والمعرفة اللازمة لدخول السوق بثقة.

ويعكس تتويج الفائزين الثلاثة حجم الإمكانات الريادية الكامنة في طلاب جامعات الشارقة، وقدرتهم على ابتكار حلول عملية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية في الإمارة، بما يسهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً».