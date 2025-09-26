اقتصادية الشارقة تنظم ندوة بعنوان «نبض الريادة والابتكار»

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ندوة بعنوان «الشارقة.. نبض الريادة والابتكار»، جمعت عدداً من الخبراء والمختصين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة دور الإمارة في دفع مسيرة الإبداع والابتكار والتنوع الاقتصادي.

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية، قدمتها نورة بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الدائرة، أشادت خلالها برؤية الشارقة القوية في دعم بيئة استثمارية وتنافسية مبتكرة وتسهيل سبل الابتكار.

مؤكدة أن الإمارة لم تكتفِ بتبني السياسات الداعمة فقط، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحوافز، والبنى التحتية المتطورة، وروح الشباب والطموح.

وناقشت الندوة العديد من المحاور، أبرزها دور الابتكار في خلق مناطق حاضنة للشركات الناشئة، وريادة الأعمال المحلية والعالمية والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، ودور التكنولوجيا في تسريع الابتكار، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والتحول إلى الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والمبادرات والسياسات والتشريعات، وأهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إنجازات الدائرة والإمارة في المجال الاقتصادي والاستثماري، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2021 - 2024) ودورها في دعم متخذي القرار، وتوجيه السياسات الاقتصادية، كما قدمت الدائرة عرضاً للخدمات الاستباقية المبتكرة.

وصاحب الندوة ورشة لطلبة الجامعات، تضمنت جلسة تفاعلية لمناقشة الأفكار والخروج بتوصيات عملية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الشارقة، وعرض أهم المبادرات المتعلقة بجذب الاستثمار التجاري «رخصة بيرق ورخصة المتاجرة الإلكترونية»، وعرض أهم التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الابتكارية.