«سيدات أعمال عجمان» يعزز ريادة المرأة في القطاع الصناعي

عقد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، اجتماعه الثالث للعام 2025، لمناقشة سير عمل ومستجدات مشاريعه ومبادراته، وأجندة مشاركاته المحلية والدولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ترأست الاجتماع في مقر المجلس، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس، بحضور عضوات وموظفات المجلس. وتناول الاجتماع عرضاً لبرنامج «تكامل» كإحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المرأة بالقطاع الصناعي.

ودعم مشاركتها الفاعلة بالصناعات المحلية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة عجمان ورؤية الإمارة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. واطلعـت العضوات على تقرير إنجاز مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة، المنفذ ضمن مبادرة «ازرع واحصد».