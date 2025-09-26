Al Bayan
414 مليون درهم التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

كشفت الإحصاءات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إنجاز 155 معاملة تقييم عقاري خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 414.2 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، حيث نالت العقارات السكنية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 168 مليون درهم متقدمة على العقارات التجارية التي وصلت إلى 158.7 مليوناً.

وتضمن التقرير معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، وتقييم الإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغت 107 معاملات تجاوزت قيمتها 177.8 مليوناً.