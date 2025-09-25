إطلاق برنامج للسلامة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت مجموعة دلسكو، الشركة الإقليمية المتخصصة في مجالات الحلول البيئية وحلول التعهيد واستقطاب المواهب والتوظيف في مجال الطاقة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، برنامجاً مبتكراً لسلامة السائقين، بعنوان «تعزيز مهارات القيادة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي»، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز السلامة المرورية.

ويعتمد البرنامج على تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إضافة إلى «كُتيِّب رقمي للسائق»، مزوّد برمز الاستجابة السريع (QR Code). ومنذ إطلاقه في يونيو، أسهم البرنامج في رفع معايير السلامة لأساطيل مركبات النقل، وتعزيز كفاءة العمليات على مستوى الدولة.

ويتم تنفيذ برنامج «تعزيز مهارات القيادة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي»، عبر شاشة العرض التفاعلية (HUB)، التابعة لمنصة «DigiSkills»، حيث طوّرت دلسكو للتعهيد منصتها الرقمية للتعليم والتقييم، بالتعاون مع شركة «كونكتد سيفتي نت» (CSN).

يجمع البرنامج بين التعلم الرقمي المصغر، والتقييم النفسي والسلوكيات، وتتبع الأداء الديناميكي، ومسارات التعلم المخصصة، وبرامج التطوير المستمر، لضمان جاهزية السائقين وقدرتهم على التعامل مع متطلبات القيادة الحديثة.

كما يتيح «الكُتيِّب الرقمي للسائق»، المزوّد برمز الاستجابة السريع (QR Code)، والمحدث أسبوعياً عبر لوحات تحكم CSN، متابعة دقيقة لجميع سجلات التدريب، ومستويات الامتثال، وأداء السائقين.

ويعتمد البرنامج على تحديد الملف الشخصي الفردي لكل سائق كأساس رئيس، حيث تُسهم الاختبارات السيكومترية في التعرف إلى أنماط السلوك والمخاطر الخاصة بكل سائق، فيما تقوم أنظمة تتبع الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة التسارع، والفرملة، والانضباط في المسار، والسرعة.

كما تُسهم التحليلات التنبؤية في رصد المخاطر المحتملة قبل وقوع أي حادث، بينما يضمن حلقة التغذية الراجعة الفورية، التواصل المباشر بين السائقين والمديرين والمدربين، بما يعزز اليقظة المستمرة، والتحسين الدائم للأداء.

وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق نظام تدريبي قائم على الميتافيرس، يوفّر بيئة محاكاة واقعية معززة، تمكّن السائقين من ممارسة وصقل مهارات القيادة الدفاعية بكفاءة أكبر. ومنذ انطلاقه، تم تدريب 251 سائقاً، مع خطط لتوسيع البرنامج، ليشمل أكثر من 600 سائق بحلول نهاية العام.

وقال أنتوني مارك المدير التنفيذي لدلسكو للتعهيد: «تُشكّل السلامة أولوية استراتيجية في دلسكو للتعهيد، ونحن ملتزمون بحماية سائقينا وركابنا والمجتمعات التي نخدمها».

وأوضح أنتوني أن التدريبات التقليدية غالباً ما تقتصر على جلسة امتثال واحدة، وتفتقر إلى المتابعة الفورية، كما أنها لا تضمن إشراك السائقين بشكلٍ فعّال. أما النهج الجديد، فإنه يعمل على إحداث فرق حقيقي، وذلك من خلال دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمراقبة المستمرة، والتعلّم المخصص ضمن نظام واحد، ليحوّل كل سائق إلى مختص معتمد وسفير للسلامة.

وقال بول ريتشاردسون العضو المنتدب لشركة كونكتد سيفتي نت (CSN): «نحن، في كونكتد سيفتي نت، نفخر بشراكتنا مع دلسكو للتعهيد، كونها واحدة من أبرز عملائنا وأكثرهم تميزاً. إن شغفهم المتواصل بالابتكار والتطوير، وحرصهم على تبنّي أحدث التقنيات لإحداث تحوّل حقيقي في الأعمال، يجعل من هذه الشراكة شراكة استثنائية بكل المقاييس. ونتطلّع إلى مواصلة دعم دلسكو للتعهيد، لتحقيق نتائج أكبر في مجال السلامة».