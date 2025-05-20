«روكس موتور» و«بروج» توقعان شراكة لدفع جهود تطوير قطاع السيارات

وقعت «روكس موتور»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع السيارات العاملة بالطاقة الجديدة اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «بروج» الرائدة في مجال البتروكيماويات والتي تقدم منتجات وحلول «البولي أوليفين» المبتكرة والمتميزة.

ويهدف هذا التعاون إلى دفع جهود التطوير والابتكار لقطاع السيارات والتنقل المستدام في دولة الإمارات من خلال توظيف أحدث ابتكارات منتجات «البولي أوليفين»، بما يُلبي مختلف تطلعات مستخدمي السيارات في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «روكس موتور» وشركة «بروج» على استكشاف آفاق تطوير وتطبيق مواد «البولي أوليفين» القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب المواد الهندسية المركّبة خفيفة الوزن التي تدخل في صناعة المكونات الداخلية والخارجية للسيارات. وستُسهم هذه المواد في خفض وزن السيارات الكهربائية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقّل المستدام محليًا وعالميًا، مع الحفاظ على تجربة أداء عالية والحدّ من الأثر البيئي إلى أدنى قدر ممكن.

وتتجاوز الشراكة بين «روكس موتور» و«بروج» حدود الابتكارات التقنية من خلال دمج نتائج الأبحاث والتطوير بالأداء المتوقع من أداء السيارات لتعزيز تجربة التنقّل سواء داخل المدن أو لخوض المغامرات خارج حدود المدينة، من خلال ابتكار سيارات تجمع بين معايير الفخامة العالية والأداء المتفوق، لتلبية مختلف تطلعات السائقين داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتمّ توقيع اتفاقية التعاون على هامش «اصنع في الإمارات 2025» في أبوظبي، حيث كشفت «روكس موتور» عن رؤيتها الجديدة التي ترفع شعار «نتوسع عالميًا، مدعومون بالطبيعة». وقّع الاتفاقية كلّ من جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور»، وهزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، بحضور كل من سعادة بدر سليم العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار وناصر عبد العزيز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور» في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية على هامش «منتدى اصنع في الإمارات 2025» في أبوظبي، كلّ من فينغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور»، وهزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، بالتزامن مع كشف «روكس موتور» عن رؤيتها الجديدة التي ترفع شعار «نتوسع عالميًا، مدعومون بالطبيعة».

ومن جانبه قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور»: «فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع»بروج«، إحدى أبرز الشركات الصناعية في دولة الإمارات والرائدة على مستوى العالم في إنتاج»البولي أوليفين«، حيث لا تقتصر إسهامات بروج على تعزيز النموّ الصناعي المحلي وحسب، بل تسهم أيضًا في دفع جهود تطوير هذا القطاع عالميًا من خلال الابتكار المستمر. ومن خلال هذا التعاون، سنستفيد من خبرات»بروج«التقنية الواسعة وقدراتها المحلية المتقدمة لتطوير وتطبيق مواد مبتكرة وتقنيات لتخفيف وزن المكوّنات الداخلية والخارجية للسيارات.»

وقال: «تمثل هذه الخطوة إنجازًا محوريًا ضمن جهود»روكس موتور«الهادفة لبناء سلسلة توريد محلية متكاملة وترسيخ مكانتها في سوق صناعة السيارات الكهربائية. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع بروج سنُسهم في دعم مبادرة»مشروع 300 مليار«وتسريع تحوّل قطاع السيارات في دولة الإمارات بما يُعزز التنمية المستدامة.»

ومن جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: «تُمثل شراكتنا مع»روكس موتور«، خطوة واعدة في قطاع السيارات الكهربائية الناشئ في دولة الإمارات، حيث ستوفر»بروج«حلول»البولي أوليفين«المصممة لتحقيق الأداء والاستدامة. ومن خلال مواءمتنا لأهداف مبادرة»اصنع في الإمارات«، نفخر بتعزيز التصنيع المحلي والمساهمة في بناء صناعة سيارات أكثر مرونة واستعدادًا للمستقبل هنا في دولة الإمارات.

وتنظر»روكس موتور«إلى شراكتها مع»بروج«باعتبارها محطة مهمة ضمن استراتيجيتها لتوسيع إسهاماتها الصناعية والابتكارية على الساحة العالمية لصناعة السيارات، كما تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه السوق الإماراتي. وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف مبادرة»مشروع 300 مليار«، حيث تُعزز الحضور الإقليمي لشركة»روكس موتور«وتدعم جهود دولة الإمارات لتأسيس منظومة وطنية شاملة ومتقدمة لصناعة السيارات تقوم على الابتكار.

وتواصل شركة»روكس موتور" مساعيها لتقديم حلول تنقّل مبتكرة وفاخرة، بالتوازي مع تركيزها على توسيع حضورها وشبكتها المتنامية من الشركاء المحليين في دولة الإمارات.