«تريو آيل» إضافة جديدة إلى جزيرة المرجان في رأس الخيمة

بعد النجاح اللاّفت الذي حقّقه مشروع «مونستون إنتريرز من ميسوني»، والذي شكّل علامة فارقة كأوّل مساكن تحمل توقيع علامة تجاريّة عالميّة في إمارة رأس الخيمة، يأتي اليوم مشروع «تريو آيل إنتريرز من ميسوني» ليواصل هذا الزخم، لكنه يخطو خطوة أبعد نحو إعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة على الواجهة البحريّة، من خلال مفهوم أكثر شمولاً وأناقة.

ومن المتوقّع إنجاز المشروع بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2028، ليُضيف إنجازاً جديداً إلى خارطة التطوير العمراني المتسارع في إمارة رأس الخيمة.

ويُعتبر المشروع، الذي يضم ثلاثة أبراج معماريّة فريدة، ثمرة شراكة استراتيجيّة بين «مجموعة دُرَرْ»، وشركة «أوكتا» للتطوير العقاري.

وبالاستناد إلى نجاح «مونستون»، يأتي مشروع «تريو آيل إنتريرز من ميسوني» بمفهوم مبتكر يُعرف بـ «تأثير تريو» (The Trio Effect) والذي يجمع بين ثلاث طوابق «بوديوم»، وثلاثة مسابح، وثلاثة مطاعم، وثلاث ردهات دخول؛ كل ذلك مصمّم بدقة لتقديم تجربة سكنيّة غامرة بطابع المنتجعات الفاخرة، مدعومة بأكثر من 25 مرفقاً من الطراز العالمي.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لجزيرة مرجان: «جزيرة المرجان تواصل استقطاب أبرز العلامات العالميّة والمطورين العقاريين، ممّا يعزّز مكانتها كوجهة فاخرة رائدة. مشروع «تريو آيل إنتريرز من ميسوني» يجسّد رؤيتنا لرأس الخيمة كمركز مزدهر للعقارات الراقية والاستثمار المستدام.»

وقال ألبرتو كاليـري، المدير الإبداعي لميسوني: «هذا المشروع يعكس شغف ميسوني العميق بالفن والحرفيّة وأسلوب الحياة المميّز. السكان سيحظون بتجربة سكنيّة استثنائيّة تُوازن بين الفخامة والطبيعة. فحضور ميسوني لا يُشاهد فقط، بل يُشعر به من خلال الجودة والطابع العصري المتأصّل في كل تفصيل.»

وقال المهندس محمد مقدادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دُرَرْ: «جزيرة المرجان تمثّل لوحة فنيّة للحياة الراقية على الواجهة البحريّة، وهذا المشروع يعزّز مكانتها كمركز جديد للعقارات الفاخرة في الدولة. مشروع «تريو آيل» صُمّم ليجسّد جوهر الرفاهيّة والسكينة. إنه مشروع بعلامة عالميّة يتمتّع بكامل مواصفات المنتجعات، ليعيش السكان أسلوب حياة فريد من نوعه.»

وقال فواز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للتطوير العقاري: «بعد النجاح الكبير لمشروع «مونستون من ميسوني»، يأتي «تريو آيل» ليؤكّد ثقة العلامات العالميّة في أوكتا كمطوّر قادر على تنفيذ مشاريع استثنائيّة وطموحة. هذا المشروع هو امتداد لخبرتنا المثبتة، ويضيف بعداً جديداً ومميّزاً لتجربة السكن على الواجهة البحريّة في جزيرة المرجان.»