«إي إف چي فاينانس» توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على «فاتورة»

أعلنت «إي إف چي فاينانس»، التابعة لمجموعة «إي إف چي القابضة»، عن إتمام اتفاق مع شركة «مكسب-واسوكو»، التطبيق الرائد في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة «فاتورة»، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات في مصر. وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ «إي إف چي فاينانس» على حصة في «مكسب-واسوكو»، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهماً ذا حصة مؤثرة في الشركة.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في استراتيجية مكسب لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. بعد اندماج مكسب مع «واسوكو» العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها، ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، تواصل الشركة تحقيق رؤيتها ببناء منصة تكنولوجية متكاملة، تلائم احتياجات الأسواق المحلية عبر قارة أفريقيا.

وقال بلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة «مكسب-واسوكو»: استحواذنا على «فاتورة» ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا. بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة.

ومع دمج «فاتورة» بالكامل داخل منصة «مكسب-واسوكو»، وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتاً في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات. وتبرز القيمة المضافة لفاتورة، من خلال شبكتها الواسعة، التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط.

وقال علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف چي فاينانس»: نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع «مكسب-واسوكو»، التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجزئة وسلاسل الإمداد في المنطقة. إن دمج «فاتورة» ضمن هذا الكيان، سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورنا كمساهم رئيس، وعضو في مجلس الإدارة – بدعم من مجموعة إي إف چي القابضة – التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح حلول «مكسب» المالية المدمجة، تسهيلات ائتمانية أوسع لتجار التجزئة، ما يمنحهم الحصول على رأس المال العامل اللازم لزيادة مخزونهم، وبيع المزيد من السلع، وتنمية أعمالهم بشكل مستدام.

تأسست «فاتورة» في 2019، واستحوذت عليها «تنمية»، التابعة لإي إف چي القابضة، عام 2022، وتقدم نموذجاً رقمياً خفيف الأصول، يتكامل بسلاسة مع سلسلة التوريد الشاملة التي تقدمها مكسب، من الشراء حتى التسليم، ما يوسّع نطاق الوصول إلى الموردين، ويعزز قيمة الخيارات والكفاءة.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، وكفاءة العمليات، خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً. وعلى المدى القريب، يُقدّر أن تمثل فاتورة نحو 25 % من إيرادات مكسب في مصر بنهاية العام، مع مؤشرات قوية على نمو مضاعف، عند تطبيق النموذج في أسواق الشركة الأفريقية الأخرى.

ومنذ اندماج «مكسب» مع «واسوکو»، سجّلت الشركة نمواً بارزاً في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. فقد ضاعفت نشاطها المالي في مصر، وتوسعت إلى المغرب، وتقدم اليوم حلول تمويل تغطي أكثر من 9 % من مبيعات التجارة الإلكترونية – ما يعكس الطلب المتزايد من التجار على الخدمات المالية الرقمية. كما أدت التحسينات التشغيلية، واتفاقيات التوريد الأفضل إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد في المنطقة، وتهيئة الساحة لتوسع قابل للاستدامة.