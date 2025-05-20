أحمد سالمين: «مجموعة المسعود» تؤمن بأهمية الشراكة لدفع عجلة التقدم الصناعي

أوضح أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة المسعود أن المشاركة في مبادرة «اصنع في الإمارات» تؤكد الإلتزام الراسخ بدعم «رؤية الإمارات 2031» والأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي، وتعزيز الهوية الصناعية، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وقال سالمين في تصريح صحفي على هامش المشاركة في منتدى «اصنع في الامارات 2025»:«نؤمن في مجموعة المسعود بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التقدم الصناعي. ونواصل التأكيد على دورنا كشريك موثوق لحكومة دولة الإمارات في ابتكار حلول متكاملة تدعم النهج الرامي لتأسيس اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنوعاً، بالارتكاز على رؤيتنا الابتكارية، وخبرتنا العريقة في السوق، وشبكتنا الواسعة من الشركاء».

ريادة صناعية

وقد أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، الذي يقام خلال الفترة من 19 وحتى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وسلطت الشركة خلال فعاليات الحدث، الضوء على وحدات أعمالها المختلفة في المجال الصناعي، بما في ذلك شركة المسعود للصناعات، والمسعود لخدمات وتكنولوجيا المحركات الكهربائية، وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية وشركة المسعود برغوم.

وأفاد سالمين أن شركة المسعود للصناعات، إحدى الوحدات المشاركة في المنتدى، تتميز بريادتها على مستوى القطاع بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات واستخدامها في تصميم وتصنيع وتحديث المعدات المخصصة لخدمات حقول النفط، مثل وحدات خلط حمض الهيدروكلوريك، ووحدات خلط وضخ الاسمنت، ومضخات حث الآبار.

وأشار سالمين إلى أن مجموعة المسعود، تسعى عبر مشاركتها في المنتدى، إلى تسليط الضوء على أولوياتها الاستراتيجية وإمكاناتها المتميزة لناحية توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لقطاع التصنيع.

مضخة مبتكرة

وعرضت المسعود للصناعات خلال المنتدى «مضخة التكسير المثبتة على المقطورة بقوة 2000 حصان»، وهي مضخة مبتكرة ذات ضغط عال طورت مؤخراً لتحسين أعمال تحفيز الآبار في قطاع النفط والغاز.

وأفاد سالمين أن شركة المسعود للصناعات تدعم الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والرامية لتعزيز الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مساهمتها في الارتقاء بالصناعة التحويلية الوطنية وتنميتها، وذلك عبر توفير أنظمة مخصصة وعالية الأداء مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.

ومن الجوانب البارزة لمشاركة المسعود في المنتدى، دورها في لجنة التحكيم العليا لجوائز MIITE، ما يعزز ريادة المجموعة في القطاع والتزامها بتعزيز الابتكار والتميز.