هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني "UNEZA"





أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي انضمامها رسميا إلى تحالف الحياد الكربوني (UNEZA)، في خطوة إستراتيجية تعكس التزامها المتواصل بدعم الاستدامة البيئية وتسريع تحول الطاقة على مستوى الخليج، بما يتماشى مع رؤيتها الطويلة الأمد في بناء شبكة كهربائية مترابطة ومرنة ومنخفضة الكربون في المنطقة.

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تجسد التزام الهيئة الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، وريادتها الإقليمية في دعم مبادرات الطاقة النظيفة، ودورها المحوري في بناء مستقبل أكثر قدرة على التكيف مع تغيّر المناخ".

ويُعد تحالف الحياد الكربوني (UNEZA) مبادرة عالمية أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وبالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة.

ويضم التحالف مجموعة من أبرز شركات المرافق والطاقة على مستوى العالم، ويهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

ويضم التحالف أكثر من 50 جهة عضواً، بقيمة سوقية إجمالية تقترب من تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من 340 مليون مستهلك حول العالم، ويركز على محاور أساسية تشمل تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، ودعم الأطر التنظيمية والسياسات، إلى جانب تعبئة التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة.

وفي إطار مشاركتها الفاعلة، حضرت هيئة الربط الكهربائي اجتماعات فرق العمل التابعة للتحالف، وأسهمت في مناقشة سبل تعزيز مرونة الشبكات الكهربائية، ودمج الطاقة المتجددة، والتصدي للتحديات المشتركة في قطاع الطاقة، بما يعكس التزامها بدعم الجهود الدولية التعاونية لتحقيق مستقبل طاقي أكثر استدامة.

وتفتح هذه الشراكة آفاقاً واسعة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة العالميين، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول عملية تسهم في رفع كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة، كما تعزز مكانة الهيئة كمساهم رئيسي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.