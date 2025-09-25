أكاماي الأمريكية للأمن السيبراني تختار دبي لإقامة جولتها العالمية لعام 2025

أعلنت أكاماي، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AKAM)، عن انطلاق فعاليات جولة أكاماي العالمية في دبي، التي تم اختيارها محطة رئيسة في منطقة الشرق الأوسط لهذا الحدث العالمي، الذي سيقام ليوم واحد، في الأول من أكتوبر 2025، في مسرح الفن الرقمي (تودا). وسيتخلل الحدث كلمة افتتاحية، يلقيها سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيجمع هذا الحدث نخبة من قادة التكنولوجيا وخبراء القطاع وجهات حكومية معنية، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية. وسيسلط الحدث الضوء على الأفكار المبتكرة، والاستراتيجيات العملية لمساعدة المؤسسات على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة ومستقلة وقابلة للتوسع، إلى جانب تعزيز الابتكار، من خلال تبنّي بنية هيكلية تضع الأمن في المقام الأول.

وبهذه المناسبة، أشار الدكتور توم لايتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكاماي، إلى أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، من المرجح أن تبلغ نحو 320 مليار دولار، بحلول عام 2030، ما يدفع المؤسسات في المنطقة إلى تسريع جهودها الرامية لتبنّي التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، تزداد مخاطر التهديدات الإلكترونية. وأكد لايتون أن جولة أكاماي العالمية، تأتي لتسلط الضوء على سبل تمكين المؤسسات من تحقيق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الأمان والثقة والامتثال، معرباً عن سعادته بتنظيم هذا الحدث في دبي، التي تعتبر عاصمة الابتكار في المنطقة.

قائمة مرموقة من المتحدثين

يسلط الحدث الضوء على أبرز أولويات التحول الرقمي في المنطقة، بحضور نخبة من القادة وصناع القرار البارزين في مجال الأمن السيبراني، من بينهم:

• سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيلقي كلمة افتتاحية حول «تعزيز المرونة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني».

• الدكتور توم لايتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكاماي، سيقدم عرضاً تقديمياً بعنوان «بناء المستقبل: أسس آمنة لتسريع وتيرة النمو».

• جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة دو، سيقدم عرضاً تقديمياً بعنوان «تسريع الابتكار من خلال سيادة السحابة والذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي».

وأضاف لايتون: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. ومع اختيار دبي محطة إقليمية رئيسة، تؤكد أكاماي التزامها بتمكين منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير البنية التحتية الآمنة والموثوقة المطلوبة لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأمن البيانات، وبالتالي، تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031».

تم تصميم جدول أعمال الحدث، بدءاً من حماية الأمن في الوقت الفعلي، وصولاً إلى إدارة الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، لمساعدة قادة تكنولوجيا المعلومات على تطبيق أفضل الممارسات لحماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال للأنظمة المحلية. وسيقدم الحدث للحضور رؤى عملية من دراسات إقليمية، بالإضافة إلى معلومات حول «مركز تنقية البيانات» (Scrubbing Center)، التابع لشركة أكاماي في دبي، وهو مركز رئيس، يوفر حماية عالمية المستوى ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك بالقرب من مواقع المستخدمين والبيانات. كما سيقدم برنامج جولة أكاماي العالمية فرصاً حصرية للتواصل والتفاعل المباشر مع قادة المنطقة، الذين يسهمون في إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والأمن السيبراني.