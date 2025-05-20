مصرف عجمان يدرج صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في "ناسداك دبي"

رحّبت "ناسداك دبي"، اليوم، بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.

وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرات، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي.

وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن هذا الإصدار الأول من الصكوك يشكل محطة إستراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهوده المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، لافتا إلى أن الإقبال العالمي يعكس ثقة راسخة في أداء المصرف المالي وآفاقه المستقبلية.

وأضاف أن إدراج هذه الصكوك، يعد تأكيداً على التزام مصرف عجمان بالمعايير الدولية للشفافية والنمو، وأنه جاء ثمرة تعاون بنّاء بين المصرف و"ناسداك دبي" لدعم تطور أسواق رأس المال الإسلامية.

من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ"ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، إن عملية الإدراج الأولى للمصرف تمثل دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية، وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك.

وينضم مصرف عجمان إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية الرائدة المدرجة في البورصة، ليسهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في "ناسداك دبي" إلى 30.6 مليار دولار أميركي موزعة على 51 عملية إدراج.

وبإدراج هذه الصكوك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في "ناسداك دبي" إلى 96.9 مليار دولار أميركي، بينما تخطت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة فيها 139 مليار دولار، ما يؤكد مكانة البورصة باعتبارها المنصة الرائدة عالمياً لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.