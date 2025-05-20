إيرباص تؤكد التزامها بدعم نمو قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة

أكد غابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سعي الشركة إلى تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات خاصة في مجال تصنيع الهياكل الجوية المعقدة.

ونوه سيميلاس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات خلال النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات" إلى استعداد إيرباص لتوطين جزء من انتاج طائرة A400M في الإمارات ودعم القدرات التدريبية المرتبطة بها.

وقال إن مشاركة إيرباص تحمل أهمية خاصة، إذ تمثل المشاركة الأولى في هذا الحدث، وهي فرصة لاستعراض عمق الشراكة الصناعية مع دولة الإمارات، و نفخر بعرض أحد المكونات الرئيسية لطائرة A350، وهو جزء داخلي من الجناح، والذي يُصنع محليًا في الإمارات ضمن شراكتنا الطويلة مع شركة "ستراتا"، حيث بدأنا هذا التعاون منذ 17 عامًا، ومنذ ذلك الحين أصبحت كل طائرة A350 تغادر خط الإنتاج العالمي تحمل أجزاء مصنعة في الإمارات.

وأضاف أن العلاقة بين "إيرباص" ودولة الإمارات تتجاوز مجرد التصنيع لتمتد إلى مجالات الطائرات التجارية والطائرات المروحية والدفاع، ونتواجد في الإمارات منذ أكثر من 40 عامًا، وعلاقتنا مع جميع الجهات المعنية المحلية في تطور مستمر، وبدأنا التصنيع المحلي قبل نحو 17 عامًا، واليوم نعمل على تطوير مشاريع جديدة تشمل طائرات " A400M " بالشراكة مع "ستراتا"، إيدج" و"إي بي أي" و غيرها من الشركاء.

وحول الحضور الصناعي لـ"إيرباص" في المنطقة، قال سيميلاس إنه يوجد حاليًا نحو 800 طائرة تجارية من إيرباص تحلق في أجواء الشرق الأوسط، وخلال السنوات العشرين المقبلة نتوقع طلبًا على نحو 3700 طائرة إضافية في المنطقة، منها 42% من طرازات البدن العريض، وهو ما يعكس أهمية وجودنا هنا لمواكبة هذا النمو.

وشدد على أن الإمارات تمثل سوقًا رئيسياً في سجل الطلبيات المستقبلية للشركة، مشيراً إلى الاتفاقيات مع شركات الطيران المحلية مثل الاتحاد للطيران، ومجموعة طيران الإمارات، إضافة إلى العربية للطيران.

وأكد التزام "إيرباص" بدعم نمو قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة، من خلال الاستثمار في الشراكات الصناعية وتوطين المهارات والتقنيات المتقدمة، بما يعزز مكانة الدولة مركزا صناعيا وتقنيا في مجال الطيران عالميًا.