«الإمارات دبي الوطني» يحصل على موافقة لتأسيس شركة تابعة في الهند

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تلقيه موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي لتأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل له في الهند، بموجب نظام إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنوك أجنبية في الهند.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي ذكر البنك أنه حائز حالياً على ترخيص لمزاولة عملياته في الهند كونه بنكاً أجنبياً في إطار نموذج الفرع، حيث يزاول عملياته في البلد من خلال ثلاثة فروع تقع في كل من مومباي وغوروغرام وتشيناي.

وقال البنك، إن الإنشاء المقترح للشركة التابعة والمملوكة له بالكامل من شأنه أن يعزز مكانته في الهند، ويمكنه من توسيع نطاق حضوره بشكل أكبر في الدولة، مؤكداً عزمه التعاون عن كثب مع العديد من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية لإنشاء شركة تابعة، وذلك من خلال تحويل فروعه الحالية في الهند.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تشكل الهند سوقاً رئيسية، وتحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة إيجابية نحو تعزيز حضورنا في الهند، كما يؤكد هذا التطور التزامنا بمواصلة توطيد الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لديهما.

وقالت شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «من دواعي سرورنا تلقي هذه الموافقة المبدئية من بنك الاحتياطي الهندي، ونتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا وعروض خدماتنا في الدولة حتى يتسنى لنا تعزيز علاقاتنا مع العملاء في الهند، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الدولي، التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني».