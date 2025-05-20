44.6 مليون مستخدم متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بزيادة 17.9 %

أعلنت «يلا المحدودة» عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول، المنتهي في 31 مارس، محققة إيرادات قياسية تجاوز 308.2 ملايين درهم «83.9 مليون دولار» بنمو 6.5 %، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها، وارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 133.7 مليون درهم (36.4 مليون دولار) بنمو 17 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وشهد صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 143.6 مليون درهم (39.1 مليون دولار)، مُسجلاً زيادة 10.9% مقارنة في الربع الأول من العام السابق،في حين بلغ هامش الربح الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً نسبة 46.6 %، ما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو، وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 17.9 % إلى 44.6 مليوناً في الربع الأول مقارنة 37.8 مليوناً بالربع الأول من 2024.

الكفاءة التشغيلية

وأكد يانغ تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»، أن المجموعة استهلت العام الجديد بأداء متميز ونتائج واعدة، رغم تزامن الربع الأول مع شهر رمضان، موضحاً أن النتائج تجسد نجاح نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجياتنا، التي تركز على الارتقاء بتجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستويات التفاعل عبر منصاتنا الرقمية.

وأضاف تاو: «أسهمت التحسينات المستمرة التي أجريناها على منصاتنا في رفع معدلات المستخدمين النشطين شهرياً، وتقديم قيمة مضافة ترتقي بتجربة كل المستخدمين».

وأشار إلى أن توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليشمل تحليل سلوك المستخدمين وإدارة البيانات أسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار.

نمو مستدام

من جانبه أعرب صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا المحدودة»، عن اعتزازه بالنتائج التشغيلية القوية، التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن الأداء الإيجابي انعكس على نمو عدد المستخدمين النشطين شهرياً، والذي تحقق دون أي إنفاق إضافي على الحملات التسويقية، ما يؤكد قوة العلامة التجارية للمجموعة وانتشارها المتزايد في مختلف أسواق المنطقة.

وأضاف أن النتائج تؤكد فاعلية استراتيجية النمو، التي تبنتها المجموعة، والتي مكنتنا من تحقيق نقلة نوعية تمهد الطريق لمزيد من الإنجازات.

وأوضح إسماعيل أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رقمية واعدة، الأمر الذي يجعلها بيئة مثالية لنمو الشركات التكنولوجية، ويوفر فرصاً استراتيجية تتماشى مع تطلعات «يلا» ورؤيتها بعيدة المدى.

وأضاف: «في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي نواصل في «يلا» التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو المستدام مع التركيز على الابتكار في تطوير المنتجات، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة. ندرك أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يمثل ركيزة أساسية لتمكيننا من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، ما يعزز من مرونتنا في مواكبة توجهات السوق واستباق المتغيرات المستقبلية».