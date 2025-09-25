اختتام ناجح لقمة الاستثمار والتعاون لشركات جنوب أفريقيا في دبي

اختتمت أمس في دبي فعاليات قمة الاستثمار والتعاون للشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، والتي أقيمت في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، وتهدف إلى ربط الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا بأبرز المستثمرين في منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، بهدف تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة التجارة.

وعرضت القمة فرصاً استثمارية أمام المستثمرين من دول التعاون، وخصوصاً الإمارات التي تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً رئيسياً لجنوب أفريقيا والقارة الأفريقية. وشاركت بالقمة مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، من بينها: «ترانس نت»، و«إسكوم»، و«سانرال»، و«راند ووتر»، و«صندوق معاشات موظفي الحكومة ».

وقال الدكتور راسم نبيل الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة ستاندرد بنك: «تأتي هذه القمة في وقت حاسم، حيث يتجه الاهتمام نحو بناء شراكات استراتيجية فعالة بين دول التعاون والقارة الأفريقية. وتؤمن الإمارات بدورها الحيوي مركزاً عالمياً يربط الأسواق ويوفر بيئة مواتية للاستثمار والتعاون الاقتصادي العابر للقارات».

وأكدت القمة الدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي بوابة عالمية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين أفريقيا والأسواق الدولية، وهو دور تعززه السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. كما ستسلط الضوء على الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في جنوب أفريقيا ضمن قطاعات حيوية مثل البنية التحتية التحويلية، والطاقة.