دعوة الخاضعين لضريبة الشركات للإسراع بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل) الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية)، وسداد ضريبة الشركات مستحقة الدفع للهيئة، خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المعفى المطالب بالتسجيل)، لتجنب غرامات التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد.

وأكدت أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات، بغض النظر عن قيمة الدخل، يجب عليهم تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به، لضمان الامتثال الدقيق للتشريعات الضريبية، داعية الأعمال المسجلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت، وعدم الانتظار إلى نهاية المهلة المحددة، حتى لا تزيد احتمالات التأخر في تقديم الإقرارات وسداد الضريبة لأي أسباب، وبالتالي التعرض لغرامات.

وأوضحت أنه، على سبيل المثال، فالأعمال التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر الماضي يمكنها تقديم إقراراتها فوراً عبر منصة «إمارات تاكس» المتاحة على مدار الساعة، مشيرة إلى أهمية التأكد من إدخال المعلومات بصورة صحيحة وبدقة تامة، وبعد ذلك يتم سداد المستحقات عبر منصة «إمارات تاكس» قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد، التي تنتهي بنهاية سبتمبر بوقت كافٍ.