تعاون بين موانئ دبي وهيئة الملاحة بسنغافورة

استقبلت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقرها بميناء راشد وفداً من هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، في زيارة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين اثنين من أبرز المراكز البحرية على مستوى العالم. وتعكس هذه الزيارة التزام دبي بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير كفاءة عمليات الموانئ، والارتقاء بمعايير التميز البحري بما يتماشى مع مكانتها كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: هذه محطة مهمة في مسيرة تعاوننا مع سنغافورة، حيث نسعى معاً إلى تبادل المعرفة وتبني أحدث الابتكارات التي تعزز استدامة وكفاءة عمليات الموانئ، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في الشراكات الدولية التي تدعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع النقل والخدمات البحرية. وتمت مناقشة عدد من المحاور الأساسية، أبرزها التحول الرقمي لخدمات الموانئ عبر اعتماد أنظمة ذكية ومنصات متكاملة تتيح تسريع العمليات ورفع كفاءتها. وأكد الجانبان أهمية تبني مبادرات الاستدامة البحرية وأفضل الممارسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم النقل البحري الأخضر. كما تمت مناقشة آليات التوافق مع الاتفاقيات الدولية، وسبل تطوير معايير السلامة والأمن.