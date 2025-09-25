«حلة دبي» أثقل فستان من الذهب بالعالم بـ 4.6 ملايين درهم

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى 5 أيام، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض و1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

وشهد انطلاق المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وشهد المعرض الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس، من أبرزها «حلة دبي»، التي قدمها «الرميزان للذهب والمجوهرات»، وحصدت شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً، وتزن 10.08 كيلوغرامات، وتقدر قيمتها بـ4.6 ملايين درهم، وتتكون من أربع قطع رئيسية تشمل تاجاً ذهبياً بوزن 398 غراماً، وعقداً يزن 8810.60 غرامات، وأقراطاً بوزن 134.1 غراماً، إضافة إلى قطعة الهيار التي تزن 738.5 غراماً.

وتجوّل الحضور بين أجنحة المعرض التي امتدت على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من العارضين حول تصاميمهم وابتكاراتهم الجديدة، وتفقدوا منصة صاغة الإمارات التي ضمت نخبة من المصممين الإماراتيين، واطلعوا منهم على تفاصيل مشاركتهم بالمعرض، وما يقدمونه من عرض مبهر لأحدث مجموعاتهم من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المعرض يمثل منصة مهمة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المعرض وتمكنه من استقطاب كبرى الشركات وأفضل المصنعين والمصممين من مختلف أنحاء العالم، لدوره في توفير مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاستثمار وتعزيز العلاقات والتعاون بين كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات والأطراف المعنية في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن كونه مقصداً متميزاً لعشاق المجوهرات والساعات، حيث يتم عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم، مشيداً بالمشاركة المتألقة لمنصة صاغة الإمارات، التي تبرز بوضوح إبداع الشباب الإماراتي في مجال تصميم المجوهرات.

وأشار سيف المدفع إلى أن المعرض أصبح من أهم الأحداث المتخصصة من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقصداً لأهم اللاعبين وأعرق العلامات التجارية في مجال صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على الساحة العالمية، الذين يحرصون سنوياً على المشاركة في الحدث بهدف ترسيخ وجودهم وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة، وعرض أحدث منتجاتهم أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة وتصميم الذهب والمجوهرات. ويواصل المعرض استقبال زواره اليوم والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، وغداً الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساء.