الإمارات تؤكد دور القطاع الخاص في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي نستله الإمارات، وهاوس أوف بوبس. وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، تأكيداً على التزام حكومة دولة الإمارات بدعم دور تكتل الغذاء للإمارات الذي تشرف على إدارته وزارة الاقتصاد في إعادة رسم ملامح المنظومة الغذائية الوطنية.

يساعد توقيع مذكرتي التفاهم على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تسريع وتيرة التحول نحو منظومة غذائية أكثر استدامة، وخفض فقد وهدر الغذاء كأولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ليس فقط لحماية الموارد والبيئة، ولكن أيضاً لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. ويعكس التعاون التزاماً متزايداً بتحويل هذه الرؤية إلى واقع، ويجسد الروح التعاونية التي تميز نموذج التنمية الإماراتي.

مبادرة وطنية تجمع الشركاء

يشكل هذا الإعلان عن مذكرتي التعاون محطة بارزة في مسيرة «نعمة»، التي أُطلقت عام 2022 كمبادرة وطنية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف خفض فقد وهدر الغذاء للنصف بحلول 2030، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 12.3. وتمثل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة عملية نحو تحقيق هذا الطموح.

وبهذه المناسبة، صرحت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة نعمة: «تمثل هذه الشراكات مع نستله وهاوس أوف بوبس نموذجاً عملياً لكيفية توظيف قوة القطاع الخاص في تحويل تحديات فقد وهدر الغذاء إلى فرص للنمو والابتكار. هدفنا لا يقتصر على خفض الهدر بنسبة 50% بحلول 2030، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي والاستدامة. ومن خلال هذه الخطوة، نؤكد أن مواجهة التحديات المعقدة تتطلب تحالفات واسعة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، لإيجاد حلول قابلة للتطبيق والتوسع محلياً وعالمياً».

وأضافت النويس: «نحن أمام فرصة استثنائية لإبراز قيمة العمل المشترك الذي يمكن أن يعيد تشكيل مستقبل الغذاء في الإمارات والمنطقة بأكملها، لذا ندعو القطاع الخاص إلى الانخراط بفاعلية في هذه المسيرة. إن نجاحنا في هذا المسعى أمر أساسي لتحقيق طموح مبادرة نعمة، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لدولة لا يُهدر فيها الغذاء».

نستلـه: مساهمة قائمة على البيانات والخبرة

بموجب مذكرة التفاهم، ستسهم نستله الإمارات في الدراسة الأساسية لفقد وهدر الغذاء التي تقودها مبادرة «نعمة» من خلال مشاركة البيانات التشغيلية ذات الصلة والرؤى التحليلية. كما ستعمل نستله عن كثب مع مبادرة «نِعمة» للحد من هدر وفقد الغذاء ضمن الإطار الوطني «صفر هدر غذائي»، بما يضمن إدماج حلول نستله الحالية وأفضل ممارساتها ضمن جهدٍ أوسع على مستوى الدولة. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل «نِعمة» ونستله على الأدلة الإجرائية والأدوات العملية التابعة لـ«نِعمة»، كما ستقومان بتصميم وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتعليم، وتحويل فائض الأغذية بعيداً عن مكبّات النفايات. وستُعزّز الشراكة تبادل المعرفة وبناء القدرات، بما يطوّر حلولاً قابلة للتوسع للحد من الهدر عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

في هذا السياق، قال حسن عطية، المدير العام لشركة نستله الإمارات: «يعكس هذا التعاون التزامنا بالاستهلاك المسؤول ويتماشى مع تأثيرنا الأوسع في دولة الإمارات عبر سلسلة القيمة بأكملها حيث ندعم أكثر من 7200 وظيفة، ونسهم بقيمة 4.8 مليارات درهم إماراتي في القيمة الإجمالية للاقتصاد، ونعزز الابتكار في جميع عملياتنا».

التركيز على الشباب والمجتمع

وستقود هاوس أوف بوبس، وفق مذكرة التعاون التي وقعتها معها مبادرة «نعمة»، جهوداً مجتمعية تركز على التثقيف بأهمية الحد من فقد وهدر الغذاء، مع إطلاق جولات مدرسية، وورش عمل، وأنشطة ميدانية موجهة للشباب.

وستعمل هاوس أوف بوبس كذلك على إشراك قطاع الضيافة والمجتمع المحلي والجهات الفاعلة في القطاع لتعزيز التغيير المنهجي. وإلى جانب ذلك، ستسهم الشركة في دمج الابتكار والشركات التقنية الناشئة وتبادل البيانات لتوسيع نطاق التأثير الوطني وتعزيز الحلول المبتكرة في الحد من الفقد والهدر.

وقال مازن كنعان، الرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف بوبس: «نؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ بزيادة وتعميق الوعي، وخصوصاً بين فئة الشباب. ومن موقعنا كعلامة إماراتية، نرى أن مسؤوليتنا ترسيخ ممارسات الاستدامة في المجتمع، ومن خلال حلول مبتكرة تُعيد توظيف المنتجات الفائضة وغير المثالية في صناعتنا، نهدف إلى إعادة صياغة منظومة الغذاء لضمان التدوير وتقليل الهدر. وشراكتنا مع نعمة تمنحنا فرصة لإحداث أثر واسع، وتحفيز المدارس والمجتمعات وقطاع الضيافة على تبني ممارسات أكثر استدامة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات التي يشكل مجتمعها سوقنا الرئيس».

ومن خلال هذه الشراكات، تضع الإمارات أسساً عملية لبناء منظومة غذائية متكاملة، تستند إلى البيانات والابتكار وتستلهم أفضل الممارسات العالمية. كما تعكس هذه الجهود حقيقة أن الوصول إلى هدف الإمارات المتمثل في خفض الفقد والهدر إلى النصف بحلول عام 2030 يتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين التغيير السلوكي والاستثمار في التقنيات الحديثة والتكاتف بين مختلف الأطراف.