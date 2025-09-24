غرف دبي تعزز التعاون الاقتصادي مع كوينزلاند الأسترالية

بحثت غرف دبي آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وأستراليا، وذلك خلال اجتماع مع وفد استرالي برئاسة معالي روسلين بيتس، وزيرة المالية والتجارة والتوظيف والتدريب في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر غرف دبي يحيى لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، بالإضافة إلى رضوان جدوت سفير أستراليا لدى دولة الإمارات، وبرايني هيليس، القنصل العام الاسترالي في دبي، وعدد آخر من المسؤولين.

وقال يحيى لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي:" نحرص على تطوير جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، وبحث فرص التعاون الجديدة التي تسهم في دعم مجتمعات الأعمال وتحفيز نمو التجارة الدولية. وتمثل ولاية كوينزلاند الأسترالية شريكاً اقتصادياً مهماً، ونتطلع إلى البناء على علاقاتنا الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع من استكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتجارة".

وتناول الاجتماع سبل تنمية حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين دبي وولاية كوينزلاند الأسترالية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الإمكانات التي توفرها دبي للشركات الأسترالية الراغبة في التوسع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية التي تأتي في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الداعمة لنمو الأعمال.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأستراليا خلال العام 2024 قد تجاوزت 13.1 مليار درهم بنمو 8% على أساس سنوي. فيما انضمت 250 شركة أسترالية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأسترالية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1,594 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.

وتدير غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً في استراليا افتتح في العام 2023، مهمته استقطاب الاستثمارات الاسترالية إلى دبي، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق الاسترالية.