«الدار» تطرح صكوكاً خضراء بـ 290 مليون دولار على شريحتين

نجحت شركة «الدار للاستثمار العقاري»، التابعة لمجموعة «الدار»، في جمع 1.064 مليار درهم «290 مليون دولار» من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء القائمة التي تستحق في عامي 2034 و2035.

وقد فاق الإقبال على الإصدار حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار.

واستقطب الإصدار اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت نسبتهم 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.

وجرى تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89%، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95%، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي. وبهذين الإصدارين، تكون الدار قد نجحت في تحقيق أدنى هامش تسعير لها على الإطلاق في إصدار دين عام، وهو أيضاً أدنى فارق سعري تحققه أي شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «يؤكد نجاح الدار في استقطاب طلب قوي من قاعدة واسعة من المستثمرين على الثقة الكبيرة باستراتيجيتنا وتصنيفنا الائتماني العالي من الدرجة الاستثمارية. نسعى من خلال تعزيز سيولتنا المالية وفق استراتيجية تأخذ بالاعتبار التقلبات الدورية للسوق، إلى زيادة مرونتنا لمواصلة مسيرة النمو مع الحفاظ على قدرتنا على التكيف خلال الدورات الاقتصادية المختلفة، وتأكيد التزامنا الراسخ بأهدافنا الطموحة في مجال الاستدامة».

وستستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يشمل إعادة تمويل أصولها المعتمدة وفقاً لمعايير الاستدامة. وقد استثمرت الدار حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 69 من عقاراتها عبر إدخال ممارسات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وفي إطار الصفقة، شارك كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول»، إلى جانب بنك «جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب. وقد لاقى الإصدار مشاركة قوية من مستثمرين دوليين، حيث تضمنت طلب شراء رئيسياً من شركة «بريفان هوارد أبوظبي».

وتأتي هذه الإصدارات بعد سلسلة من إصدارات التمويل الناجحة التي أنجزتها الدار أخيراً لتنويع مصادر تمويلها. ونتيجة لذلك، تمتلك الدار حالياً سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم، وهو ما يوفر لها ملاءة مالية قوية للتحوط من تقلبات السوق مع الحفاظ على مرونة عالية لتمويل مسيرة نموها المستدام على المدى الطويل.