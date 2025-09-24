«المالية» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع «روّاد»

تماشياً مع مستهدفات الحملة الوطنية لريادة الأعمال -الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقع المذكرة، في دبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بحضور مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، ونادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية، وفاطمة حسن آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالتكليف.

وقال يونس الخوري: «تمثل المذكرة ترجمة عملية للحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعم ريادة الأعمال، حيث تسعى الوزارة إلى توظيف شراكاتها الاستراتيجية في تمكين الشباب وتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. إننا في وزارة المالية نؤمن بأن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، يعزز من تنوع الاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة».

وأكد أن وزارة المالية أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر برامج ومبادرات متعددة من خلال صياغة السياسات والحوافز الداعمة لخلق الفرص لجذب وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للمشاركة في فرص المشتريات، وبما يتماشى مع توجهات الحكومة في برنامج تصفير البيروقراطية عبر تسهيل إجراءات التسجيل في المنصة والذي أسهم في تسجي 600 مورد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على منصة المشتريات الرقمية منذ إطلاق المنصة.

وأكد حمد المحمود، أن توقيع المذكرة خطوة نوعية مهمة وجديدة تعكس التزام «رُوّاد» بتمكين أعضائها المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع دائرة حضور أعمالهم على مستوى الدولة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة والرؤى الاقتصادية الطموحة والمتنامية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في الدولة.

وأضاف: «المؤسسة وضمن شراكاتها الاستراتيجية المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، تشارك بالتزام مع وزارة الاقتصاد والسياحة في الحملة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وهي محطة جديدة ستعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة لأصحاب المشاريع الريادية، ولا شك أننا نؤمن جميعاً بأن التكامل والتنسيق هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص وتنويع الخدمات والمنتجات التي تصب في صالح المجتمع وترتقي بمستويات جودة حياة كافة أفراده».