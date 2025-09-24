قمة «علماء المستقبل إكس» تجمع في دبي مبتكرين من أنحاء العالم

انطلقت، أمس، فعاليات قمة «علماء المستقبل إكس» في مركز مؤتمرات فندق جميرا بيتش، حيث اجتمع أبرز المستقبليين والعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف كيف تعيد التقنيات الناشئة تشكيل مستقبل البشرية.

افتتحت القمة بكلمة رئيسة ألقاها البروفيسور برايان كوكس، المذيع في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والفيزيائي التجريبي، في جلسة بعنوان: «ما الذي تعلمنا الثقوب السوداء عن مستقبل البشرية»، ممهداً ليوم حافل بالمناقشات التحويلية حول العلوم والتكنولوجيا ومسيرة الإنسان نحو المستقبل.

وشهد اليوم الأول جدولاً غنياً، حيث بدأ بحوار بين بريت كينغ وروبرت تيرتشيك حول مستقبل البشرية، تلاه نقاشات حول الجيو سياسة المستقبلية، وأمن المعلومات من الجيل الجديد، والتطبيقات العملية لأفكار مستوحاة من الخيال العلمي مع المستقبلي بابلوس هولمان. كما شارك الحضور بجلسات حول سياسات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وفي جلسات متوازية، تم التطرق إلى صعود المدن الذكية والعيش الذاتي المستقل.