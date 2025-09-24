معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات؛ الحدث الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 28 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي يمثلون 21 دولة، إلى جانب 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات في العالم.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نوعية على مستوى الحضور الدولي، حيث تسجل نسبة المشاركات الخارجية أكثر من 68% من إجمالي العارضين.

ويفتح المعرض أبوابه أيام اليوم وغداً ويومي السبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساء كما يستعد الحدث لتقديم العديد من المفاجآت لزواره، حيث يتيح لهم للمشاركة بالسحوبات على جوائزه الكبرى التي تشمل سيارة أودي A3، بالإضافة إلى أطقم قيّمة من الذهب والألماس، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد ختام المعرض.