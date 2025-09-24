جمارك أبوظبي تعقد ملتقى «صناع الريادة»

نظمت جمارك أبوظبي ملتقى «صنّاع الريادة»، الذي استهدف تعزيز مفاهيم التميز والريادة المستدامة، وتحفيز الموظفين على تبني أفضل الممارسات الحكومية والعالمية، إلى جانب نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف فرق العمل.

شهد الملتقى، الذي شارك فيه فريق القيادة العليا برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، استعراض أبرز إنجازات الإدارة ضمن منظومة التميز الحكومي ومناقشة الخطط المستقبلية، إلى جانب تكريم الفائزين بـ«جائزة الحصن الداخلية 2025»، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والاحتفاء بإنجازات الموظفين وفرق العمل من مختلف الإدارات والأقسام، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وشمل التكريم 36 فائزاً وفائزة من موظفي الإدارة ضمن 11 فئة رئيسة ضمت المجالات الإشرافية والتخصصية والتقنية والفنية والميدانية والدعم الإداري وإسعاد المتعاملين.

وذكر راشد المنصوري أن تنظيم ملتقى صناع الريادة يجسد التزام جمارك أبوظبي بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية بترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية، بما يدعم تحقيق أهداف جمارك أبوظبي، ويعزز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة وممارسة الأعمال.

وأكد أن نجاح جمارك أبوظبي في تجربة التحول الرقمي وأتمتة عملياتها الجمركية بنسبة 100% وتطوير منظومتها الجمركية باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة أسهما في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على مؤشرات الأداء بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وتوجت بحصولها على 162 جائزة إقليمية وعالمية بين عامي 2021 و2025.