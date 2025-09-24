تعاون بين غرفة أبوظبي والاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) في العاصمة الصينية بكين، وذلك على ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

وقع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في أبوظبي والصين عبر تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإيجاد قنوات تواصل فعّالة تدعم تطلعات القطاع الخاص وتوفر فرصاً أوسع للنمو المشترك.

وشاركت غرفة أبوظبي في فعاليات «إنفستوبيا جلوبال» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعاصمة بكين يومي 17 و19 سبتمبر، لتعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع أبوظبي كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تطوراً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 327.5 مليار درهم إماراتي (89.2 مليار دولار أمريكي)، مدفوعة بزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 8% لتبلغ 308.7 مليارات درهم (84 مليار دولار). وتشكل نسبة كبيرة من هذه الواردات منتجات معاد تصديرها، ما يعزز موقع الإمارات كبوابة رئيسية للمنتجات الصينية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.