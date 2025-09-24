«دبي الرقمية» تحصد 7 من جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2025

نالت «دبي الرقمية» نصيباً وافراً من جوائز ستيفي العالمية للأعمال في دورتها السنوية للعام الحالي 2025، محققة إنجازاً جديداً يسجل باسم دبي، حيث فازت بسبع جوائز مرموقة في مجالات التمكين المؤسسي، في إنجاز يعكس تميزها وريادتها في مختلف مجالات العمل المؤسسي.

وحصدت دبي الرقمية الجائزة الذهبية في فئة الإنجاز في الموارد البشرية عن منظومة إدارة المواهب في هيئة دبي الرقمية. وفي المجال نفسه، نالت الجائزة الفضية أيضاً عن مبادرة رواد الرقمنة باعتبارها أحد البرامج الوطنية الرائدة في بناء القدرات والمواهب الوطنية.

وفي مجال خدمة المتعاملين، فازت دبي الرقمية بالجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين بعد تحقيقها نحو 98% في رضا المتعاملين عبر أكثر من 320 خدمة، الأمر الذي أدى إلى رفع معايير الرضا المعتادة لدى متعاملي الحكومة. كما حازت الموظفة ريم الفلاسي، مشرفة مركز الاتصال في الهيئة، الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين.

وفي فئة التسويق والاتصال، حققت دبي الرقمية ثلاث جوائز برونزية، إذ فازت مبادرة «خلك واعي» في فئة المبادرة الأكثر ابتكاراً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تقديراً لما تمثله المبادرة من انتشار ونجاح واسع وما تتضمنه من أساليب ابتكارية وكفاءة توعوية عالية، كما فازت إدارة التسويق والاتصال في الهيئة بفئة أفضل إدارة تسويق لعام 2025، وعلى مستوى كفاءة الاتصال الداخلي في الهيئة، حصدت الهيئة جائزة فئة أفضل حملة اتصال داخلي ضمن فئة (المؤسسات 100 موظف وأكثر).

وقال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: «الفوز بسبع من جوائز ستيفي العالمية للأعمال ليس إلا تأكيداً لقناعتنا بأن فريق دبي الرقمية يمثل تجسيداً لمعاني التميز والريادة والابتكار.

أهنئ جميع الزملاء في الهيئة، وأدعوهم للمزيد من العمل والانفتاح على الأفكار والأساليب الجديدة في تحقيق النتائج.

وقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الابتكار ليس ترفاً وهو ليس خياراً نلجأ إليه من أجل الفوز، إنما هو أسلوب حياة وعمل، وضرورة لا غنى عنها من أجل الحفاظ على موقع الريادة الذي تمتاز به دبي بوصفها المدينة النموذج في عالم اليوم.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهد جماعي متكامل يعكس روح الفريق الواحد الذي نعمل من خلاله، ضمن بيئة مؤسسية قائمة على التفاعل والإبداع وأنه لا يعتبر تكريماً للهيئة فحسب، بل هو حافز لنا جميعاً كي نواصل مسيرة التطوير والارتقاء من خلال روح المبادرة والتفكير خارج الأطر المعتادة».

وستستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة حفل توزيع الجوائز، لتكريم الفائزين من أنحاء العالم، الجمعة 10 أكتوبر. وجوائز ستيفي العالمية للأعمال التي تأسست عام 2002، تعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال الأعمال.