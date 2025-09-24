«إمباور» تختتم حملتها التوعوية «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية»

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حملتها الصيفية «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية» التي امتدت 4 أشهر من يونيو حتى سبتمبر. ونجحت المؤسسة في خفض استهلاك طاقة التبريد عبر تشجيع المتعاملين على اعتماد ممارسات مبنية على ثقافة الاستدامة، أبرزها ضبط حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة مئوية.

وعززت «إمباور» عبر الحملة وعي حوالي 148,000 متعامل بأهمية الاستخدام الأمثل للتبريد، وتمكّنت من تحقيق معدلات تجاوب مجتمعي هي الأعلى منذ إطلاق الحملة منذ 12 عاماً.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «نجحنا هذا الصيف في تعزيز الوعي لدى متعاملينا بأهمية ترشيد استهلاك تبريد المناطق، وهو ما انعكس في استجابتهم الواسعة لإرشاداتنا منذ انطلاق الحملة. وإن استمرارية عملياتنا دون أي انقطاع، وكفاءتها العالية رغم شدة الحرارة، تعكس جاهزيتنا وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية».