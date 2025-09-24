«جائزة الشارقة للتميز» تعتمد نموذجاً عالمياً جديداً في التقييم

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2025، التي تنظمها سنوياً تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتشهد دورة هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم مبني على الجيل الرابع، يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأداء المؤسسي، والابتكار، والاستدامة، بما يُعزز القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُمكنهم من تبني مفاهيم الجودة والريادة والابتكار. وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل في الدورة الجديدة مفتوح حتى 31 يناير 2026.

ودعت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، المنشآت الاقتصادية بالشارقة والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في الجائزة والاستفادة من مزاياها التطويرية العديدة باعتبارها إحدى أهم الجوائز من نوعها بالمنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في كافة منشآت قطاع الأعمال داخل الشارقة وخارجها، مشيرةً إلى أن إجراءات التسجيل تمتاز بالسهولة وتتطلب من المتقدمين زيارة موقع الجائزة www.shjseen.ae وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد فئة المشاركة.