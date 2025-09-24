اقتصادية رأس الخيمة تبحث التعاون مع سنغافورة

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مع وفد سنغافوري رفيع المستوى يزور الإمارة، سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى خلال الزيارة، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة، بما يدعم التطلعات المشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية.

وأشاد الوفد السنغافوري بقدرات الإمارة الصناعية ونهجها المتطور في مجالات الاستثمار والتصنيع. وثمن الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، زيارة الوفد السنغافوري لإمارة رأس الخيمة، التي تجسد اهتماماً متبادلاً بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.