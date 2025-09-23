«طلبات» تقرر توزيع أرباح 741 مليون درهم عن النصف الأول

وافق مجلس شركة طلبات القابضة، المدرجة في سوق دبي، على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.188 فلوس للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 202 مليون دولار (741 مليون درهم) إجمالاً. تمثل الأرباح المرحلية نسبة توزيع 90% من صافي الدخل المعلن للنصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان: إن هذا التوزيع يؤكد التزامها المستمر بتحقيق عوائد للمساهمين. وبناءً على آخر سعر إغلاق للسهم، يمثل التوزيع المرحلي عائداً سنوياً بنسبة تتجاوز 5.4%.

وأعادت الإدارة تأكيد توقعاتها بدفع ما لا يقل عن 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم) من أرباح عن السنة المالية 2025 بأكملها، وذلك تماشياً مع التوجيهات المعلنة مسبقاً.

في حين أن الشركة تستهدف حداً أدنى لتوزيع الأرباح، تعتزم الإدارة الاستمرار في التوصية بتوزيع نسبة 90% من صافي الدخل المعلن للعام بأكمله.

وسيبقى مقترح توزيع الأرباح النهائي خاضعاً لتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في عام 2026.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: «يظهر إعلاننا عن توزيع أرباح مرحلية اليوم مرونة أعمالنا والتزامنا بتحقيق عوائد للمساهمين. ويمكننا نموذج أعمالنا الخفيف الأصول وقدرتنا القوية على توليد النقد من توزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتمويل استراتيجيتنا للنمو. ونحن مستمرون على المسار لتحقيق أو تجاوز توجيهاتنا لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية كاملة».