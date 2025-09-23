جلف كرافت تعتمد حلول الدفع بالعملات الرقمية

اعتمدت جلف كرافت، الشركة الإماراتية المتخصصة عالمياً في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، حلول الدفع بالعملات الرقمية لتكون أول شركة في قطاع اليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى الحلول بغرض اقتناء يخوت ماجستي الفاخرة أو لدفع بدل خدمات الصيانة والتجديد. ويعكس هذا النظام الذي طور بالتعاون مع شركة ARP Pay، الإقبال المتزايد من قبل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لاعتماد حلول الدفع المرنة والمريحة. كما تتوافق هذه الخطوة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية القانونية.

وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الاقتصادية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهادفة لمضاعفة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 20% بحلول عام 2031. وتضم مراكز المناطق الحرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي مئات شركات البلوكتشين، ويقوم البنك المركزي الاتحادي بتجربة «الدرهم الرقمي» كعملات رقمية للبنوك المركزية (CBDC) بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت عن أهمية هذه الخطوة بالتعاون مع ARP PAY: إذ «تساهم في تعزيز قدرة جلف كرافت على تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء المهتمين باستخدام هذا النوع من أنظمة الدفع المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع المتقدم والابتكار المالي».

وأضاف: «اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في نشأتها على التجارة البحرية والابتكار، وبالتالي يعد استخدام حلول الدفع الرقمية القانونية بمثابة خطوة طبيعية واستراتيجية في مسار التطور المستمر للدولة».

من جهته، قال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لـجلف كرافت: «يسعدنا إطلاق خيار الدفع بالعملات المشفرة لضمان تجربة عملائنا على المنظور الطويل، بالإضافة إلى تعزيز ريادتنا عبر تبني التقنيات التي تستشرف مستقبل الأعمال، واستهداف النمو في سوق الدفع باستخدام العملات الرقمية وتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء. وسيتمكن جميع العملاء من إنجاز معاملات الدفع عبر حل سريع وآمن وقانوني، لاقتناء يخوتهم من علامات ماجستي أو نوماد، أو قواربهم من علامات أوريكس أو سيلفركات».

وتوفر جلف كرافت لعملائها إمكانية تسديد فواتيرهم بالدرهم الإماراتي أو بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى خيار استخدام عملات رقمية محددة. ويمكن عبر نظام ARP Pay الآمن، تحويل العملات المشفرة المعترف بها مثل USDT و USDC إلى العملات التقليدية، ما يضمن إنجاز المعاملات في إطار تجربة مستقرة وفعالة لكل من العميل وشركة بناء اليخوت.