«أدنوك للتوزيع» توزع 1.285 مليار درهم أرباحاً عن النصف الأول

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد التزام الشركة بتقديم عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025، الدفعة الأولى من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025، والبالغة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم، وذلك تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، التي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

وتوفر هذه السياسة رؤية واضحة وطويلة الأمد للعائدات المتوقعة للمساهمين، مع إتاحة الفرصة لتحقيق عوائد إضافية من نمو الأرباح المستقبلية، ما يعكس التزام «أدنوك للتوزيع» المستمر بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

وفي هذا الإطار، سيكون 30 سبتمبر 2025 هو آخر موعد لشراء أسهم في الشركة للاستحقاق لتوزيعات الأرباح النقدية المرحلية، على أن تحتسب الأهلية بناءً على قائمة المساهمين المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 2 أكتوبر 2025. ومن المتوقع أن تمثل توزيعات أرباح عام 2025 عائداً سنوياً بنسبة 5.4% (بناءً على سعر 3.81 دراهم للسهم كما في 22 سبتمبر 2025).

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: إن موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 تعكس قوة استراتيجية الشركة للنمو، والتزامها المستمر بتقديم عوائد قيمة ومستدامة لمساهميها. وأضاف: إن أدنوك للتوزيع تواصل رسم ملامح مستقبل قطاعي التنقل وتجارة التجزئة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمجتمعات التي تخدمها، انطلاقاً من الرؤية التوسعية الواضحة والأسس المالية المتينة، والتركيز على الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى تضاعف قيمة استثمارات المساهمين منذ الطرح الأول للشركة في عام 2017، مدفوعة بتوزيعات الأرباح المنتظمة والنمو القوي في سعر السهم.

وسجلت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من عام 2025، أعلى أرباح نصف سنوية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بلغت 2.08 مليار درهم (566 مليون دولار،) بزيادة بنسبة 10.0% على أساس سنوي. كما شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 12.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.32 مليار درهم (358 مليون دولار). كما حققت الشركة مبيعات وقود قياسية في النصف الأول من العام بلغ 7.62 مليارات لتر، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي.

واعتباراً من 30 يونيو 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل الدين الصافي إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة، فيما بلغت السيولة المتاحة 5.3 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، بما في ذلك رصيد نقدي قدره 2.5 مليار درهم إماراتي (668 مليون دولار)، ما يدعم النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.

ومنذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2017، قامت أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار)، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عوائد قوية تحققت من خلال نمو القيمة السوقية واستمرارية توزيع الأرباح على المساهمين.