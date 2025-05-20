1.06 مليار قيراط تجارة الماس عبر دبي في 5 سنوات

بلغت تجارة الماس الخام والمصقول التي تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 1.06 مليار قيراط، وكشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً لدولة الإمارات، أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المعتمدة من الأمم المتحدة، الذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها.

وتضمّن اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي، الذي امتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً، وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي، كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً.