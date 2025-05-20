تفاهم بين «غذاء القابضة» و«أيه دي إن إتش للتموين» لاستكشاف فرص التوريد المحلي

وقّعت «غذاء القابضة»، المجموعة الإماراتية متنوعة الأنشطة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، والتابعة للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم مع شركة «أيه دي إن إتش للتموين»، إحدى أكبر شركات التموين المؤسسي في الدولة، بهدف استكشاف مجالات التعاون التي تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزز الاعتماد على التوريد المحلي، وتحسين تكامل سلسلة الإمداد.

وقع الاتفاقية، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025»، المنصة الصناعية الرائدة في الدولة، والتي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فلال أمين، الرئيس التنفيذي في غذاء القابضة؛ ولورا أبيزوفا، مديرة المشتريات وسلسلة الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط في «أيه دي إن إتش للتموين».

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لتوسيع قدرات الإنتاج، وزيادة استخدام المنتجات الغذائية عالية الجودة المصنعة في الإمارات ضمن قطاعات التموين المؤسسية، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والجهات الحكومية.

ويتماشى التعاون مع أهداف استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى أهداف «اصنع في الإمارات 2025»، ما يعزز الدور الاستراتيجي لكل من الشركتين في دعم المرونة الوطنية عبر خلق قيمة محلية مضافة.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: نهدف من خلال التعاون الوثيق مع «أيه دي إن إتش للتموين» إلى توسيع نطاق التوريد المحلي وتقديم حلول غذائية موثوقة وعالية الجودة تدعم مسيرة النمو في الدولة، فيما أكدت لورا أبيزوفا، مديرة المشتريات وسلسلة الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط في «أيه دي إن إتش للتموين»، أن الشراكة مع «غذاء القابضة» تتيح استكشاف فرص جديدة لدمج الإنتاج المحلي ضمن عملياتنا في قطاع التموين، مع الاستمرار في تلبية المعايير العالية التي يتوقعها العملاء.

وتمهّد مذكرة التفاهم لتعاون أولي في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل تقييم إمكانات التوريد المحلي، ومواءمة خطط سلسلة الإمداد، وتعزيز مرونة المشتريات، واستكشاف فرص الابتكار في المنتجات والاستثمار في البنية التحتية.