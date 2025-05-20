شراكة بين «الظاهرة» و«Getreide AG» لتعزيز الإمدادات العالمية للحبوب

في خطوة استراتيجية جديدة، تعكس طموحاتها التوسعية، أعلنت شركة «الظاهرة»، إحدى كبريات الشركات الرائدة في قطاع الزراعة بدولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة «Getreide AG» في أوكرانيا، بهدف تأسيس عمليات توريد حبوب مباشرة، من واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً في العالم.

وتمنح هذه الشراكة، شركة «الظاهرة» وصولاً مباشراً إلى السوق الزراعي الأوكراني، الذي يُعد من أبرز مصدّري القمح والذرة والشعير عالمياً. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الظاهرة إلى تعزيز قدراتها التنافسية في سوق الحبوب العالمي، وضمان استقرار الإمدادات لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أرنود فان دن بيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة «الظاهرة»، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة العالمية، قائلاً: شراكتنا الحصرية مع «Getreide AG»، تتيح لنا التمركز في واحدة من أهم المناطق الزراعية عالمياً، ما يعزز من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، ويؤمن سلاسل إمداد مرنة ومستدامة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم «الظاهرة» في المرحلة الأولى، بتوريد ما بين 100 و150 ألف طن متري من الحبوب، مع خطط مستقبلية لرفع الكمية إلى أكثر من 500 ألف طن متري، ما يدعم تنوع مصادر التوريد لدى الشركة، إلى جانب عملياتها القائمة في صربيا ورومانيا ومصر والولايات المتحدة. وتشكل أوكرانيا عنصراً محورياً في أمن الغذاء العالمي، حيث يُتوقع أن تصدّر أكثر من 60 مليون طن متري من المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري.

وتعتزم «الظاهرة»، استكمال دمج العمليات التشغيلية مع شريكها الأوكراني، قبل موسم الحصاد الجديد في يوليو 2025، مع تخصيص فرق عمل من الطرفين، لضمان انتقال سلس، وتحقيق الكفاءة التشغيلية منذ اليوم الأول.

وتعزز هذه الخطوة مكانة الظاهرة كلاعب رئيس في تجارة الحبوب عالمياً، وتمنحها مرونة أكبر للاستجابة لتقلبات العرض والطلب في الأسواق الدولية.