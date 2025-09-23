«أليك القابضة» تحدد النطاق السعري للاكتتاب بين 1.35 - 1.40 درهم

أعلنت شركة أليك القابضة اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم (ما يعادل 1.84 مليار دولار أمريكي) و7 مليار درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).

سيتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (ما يعادل 368 مليون دولار أمريكي) و1.40 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي).

وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم، فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى ونحو 7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح. وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

عملية الاكتتاب

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاثة المبيّنة أدناه:

1. شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5% من أسهم الطرح، تستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي ("المستثمرون الأفراد")؛

2. شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94% من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("المستثمرين المحترفين")؛

3. الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1% من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("الموظفين المؤهلين").

سيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي ستبرمها الشركة والمساهم البائع و مديري السجل المشتركين في تاريخ هذا اليوم ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم العادية التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية الخاصة بالشريحة الثانية. ويمكن الإطلاع على نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.alec.ae/ipo-arabic

الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح، قام المساهم البائع بتعيين شركة "إكس كيوب ذ.م.م" للعمل كمدير الاستقرار السعري. ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.

التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وجي بي مورغان سيكيوريتيز "بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م، بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. (ويُشار إليهما معًا بـ "إي اف جي هيرميس") كمديري الاكتتاب المشتركين (يُشار إليه فيما يلي باسم "مديري الاكتتاب المشتركين"). في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل ("المستشار المالي المستقل").

أما بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتم تعيينه كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك لتلقي الاكتتاب. وفيما يلي رقم مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع: 800 ENBD IPO (800 3623 476).

الجدول الزمني للطرح

تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري 23 سبتمبر 2025

تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين لدى شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 30 سبتمبر 2025

الإعلان عن سعر الطرح النهائي 1 أكتوبر 2025

إشعار التخصيص النهائي 7 أكتوبر 2025

بدء عملية رد المبالغ الفائضة 8 أكتوبر 2025

انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية 8 أكتوبر 2025

التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي 15 أكتوبر 2025