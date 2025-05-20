«أبوظبي للمطابقة» يدعم الصناعة الوطنية

أكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال المساهمة في خلق بيئة استثمارية تعزز الصناعة الوطنية الإماراتية.

وفي هذا الإطار، يشارك المجلس بالشراكة مع شركة «M42» في منصة «اصنع في الإمارات»، ويسعى المجلس إلى تعزيز الصناعة من خلال تقديم خدمات الفحص والاختبار والمطابقة عبر عدة قطاعات تشمل الغذاء والماء والأدوية والأجهزة الطبية والزراعة وسلامة البيئة، فضلاً عن دعم جهود البحث والاستشارات المتخصصة في عمليات الإنتاج بالقطاع الصناعي، وتطوير المنتجات المحلية، ودمج التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقال فهد غريب الشامسي الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن المشاركة في «اصنع في الإمارات» تعكس التزام المجلس بدعم الابتكار والنمو الصناعي في الإمارات، مؤكداً أن التعاون المشترك مع مختلف القطاعات هو المفتاح لتحقيق رؤيتهم المشتركة نحو مستقبل صناعي مستدام، ودعا جميع الجهات المعنية لاستكشاف الفرص وتعزيز الابتكار بالحدث المهم.