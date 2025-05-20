عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء في إيطاليا وسان مارينو تنمية الشراكة الاقتصادية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن الإمارات وجمهورية إيطاليا تجمعهما علاقات قوية وراسخة، والتي تتميز بالتطور المستمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك تماشياً مع الرؤى الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين، بتعزيز العلاقات والروابط المشتركة ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً.

جاء ذلك خلال لقاءات مع عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية وفي حكومة سان مارينو، والتي عُقدت على هامش أعمال النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» بعاصمة التجارة والموضة الإيطالية ميلانو، حيث حضر هذه اللقاءات معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يمتلك البلدان فرصاً واعدة لتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في الأعمال وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات الشراكة والتعاون الموقّعة بين الدولتين بالعديد من المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وجود 7536 شركة وأكثر من 400 وكالة تجارية إيطالية تعمل في الأسواق الإماراتية بأنشطة اقتصادية متنوعة ومنها التكنولوجيا المالية والنقل والسياحة والطاقة والضيافة».

وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، اجتماعاً مع أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، لبحث خطط وآليات عمل جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

وأطلعت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وزير الشركات وصُنع في إيطاليا على تطورات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.