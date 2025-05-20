«سبيس 42» تفتتح منشأة للمنصات عالية الارتفاع

أعلنت «ميرا أيروسبيس»، الشركة المتخصصة في المنصات عالية الارتفاع والتابعة لشركة سبيس 42، افتتاح أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المنصات عالية الارتفاع في أبوظبي.

وتهدف المنشأة إلى تعزيز قدرات «ميرا أيروسبيس» على تسريع وتيرة البحث والتطوير.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 4500 متر مربع، وتهدف إلى إنتاج أكثر من 20 طائرة مسيّرة عالية الارتفاع لدعم تطبيقات متنوعة تشمل القطاعات المدنية والبيئية والدفاعية.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرا أيروسبيس»، إن الطلب العالمي على تقنيات المنصات عالية الارتفاع يشهد نمواً متسارعاً.